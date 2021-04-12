У Сербії послабили коронавірусні обмеження

З 12 квітня в Сербії можуть знову працювати торгові центри - з 06.00 до 22.00.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Відвідувачі зобов'язані носити захисні маски.

Працівники також повинні носити захисну маску під час роботи та в зоні загального користування, а предмети, якими користуються користувачі, повинні дезінфікуватися щогодини.

Робота закладів громадського харчування в торгових центрах та в приміщеннях все ще заборонена, проте їм дозволяється продавати їжу та напої навинос. До 22:00 зможуть працювати літні майданчики ресторанів і кафе, але без живої музики.

Аптеки, АЗС, доставка їжі та медичні, стоматологічні та ветеринарні клініки можуть працювати необмежено довго.

Учні зможуть повернутися до школи 19 квітня.