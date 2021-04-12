В Сербии ослабили коронавирусные ограничения
Понедельник, 12 апреля 2021, 10:43
С 12 апреля в Сербии могут снова работать торговые центры - с 06.00 до 22.00.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".
Посетители обязаны носить защитные маски.
Работники также должны носить защитную маску во время работы и в зоне общего пользования, а предметы, которыми пользуются посетители, должны дезинфицироваться каждый час.
Работа общепита в торговых центрах и в помещениях все еще запрещена, однако им разрешается продавать еду и напитки навынос. До 22:00 смогут работать летние площадки ресторанов и кафе, но без живой музыки.
Аптеки, АЗС, доставка еды и медицинские, стоматологические и ветеринарные клиники могут работать неограниченно долго.
Ученики смогут вернуться в школу 19 апреля.
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