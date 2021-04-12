В Сербии ослабили коронавирусные ограничения

С 12 апреля в Сербии могут снова работать торговые центры - с 06.00 до 22.00.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Посетители обязаны носить защитные маски.

Работники также должны носить защитную маску во время работы и в зоне общего пользования, а предметы, которыми пользуются посетители, должны дезинфицироваться каждый час.

Работа общепита в торговых центрах и в помещениях все еще запрещена, однако им разрешается продавать еду и напитки навынос. До 22:00 смогут работать летние площадки ресторанов и кафе, но без живой музыки.

Аптеки, АЗС, доставка еды и медицинские, стоматологические и ветеринарные клиники могут работать неограниченно долго.

Ученики смогут вернуться в школу 19 апреля.