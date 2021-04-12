Пандемія не зменшила активність РФ, спрямовану проти Естонії – спецслужба

За оцінкою естонської Поліції безпеки (КаПо), хоча поїздки і публічні збори були обмежені в умовах пандемії коронавірусу, це не знизило активність російської діяльності зі здійснення впливу на естонському напрямку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Пандемія не зменшила діяльність з здійснення впливу і розвідувальну діяльність Кремля проти Естонії. Зіткнувшись із закритими кордонами і обмеженням публічних зібрань, місцеві провідники спрямованої на розкол кремлівської політики перебралися в інтернет-канали", - написав гендиректор КаПо Арнольд Сінісалу в опублікованому в понеділок щорічнику організації .

У документі наголошується, що в складній ситуації, що склалася через коронавірус, місцеві провідники російської політики побачили можливість активніше поширювати свої повідомлення, посиливши діяльність зі здійснення впливу в соціальних мережах.

Оскільки коронавірусні інформаційні вкидання не принесли результату, кремлівська діяльність зі здійснення впливу зосередилася на традиційних темах, поставлених в контекст пандемії: була критика НАТО (витрати на оборону в порівнянні з витратами на охорону здоров'я), а також відсутність прав російськомовного населення і його слабка інформованість під час обмежень на пересування.

За оцінкою КаПо, відбуваються також спроби активізувати діяльність православної церкви Московського патріархату в сусідніх державах для здійснення впливу, а також використовувати для цього місцевих активістів і російське посольство.

Також відзначаються спроби здійснення впливу шляхом вакцинації в РФ членів російськомовної громади Естонії.

За оцінкою КаПо, мета такої політики залишається незмінною: втручатися у внутрішню політику іноземних держав і розхитувати єдину зовнішню і санкційну політику ЄС.

Разом з тим у 2020 році робота розвідслужб інших країн в Естонії ускладнилася через пандемію у зв’язку з супутніми заборонами на закордонні поїздки, проте діяльність російської розвідки в цілому не переривалася.

За оцінкою КаПо, в поточному році можна очікувати активізації діяльності російських розвідслужб.