Пандемия не уменьшила активность РФ, направленную против Эстонии - спецслужба

По оценке эстонской Полиции безопасности (КаПо), хотя поездки и публичные собрания были ограничены в условиях пандемии коронавируса, это не снизило активность российской деятельности по осуществлению воздействия на эстонском направлении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Пандемия не уменьшила деятельность по оказанию влияния и разведывательную деятельность Кремля против Эстонии. Столкнувшись с закрытыми границами и ограничением публичных собраний, местные проводники направленной на раскол кремлевской политики перебрались в интернет-каналы", - написал гендиректор КаПо Арнольд Синисало в опубликованном в понедельник ежегоднике организации.

В документе отмечается, что в сложной ситуации из-за коронавируса местные проводники российской политики увидели возможность активнее распространять свои сообщения, усилив деятельность по осуществлению влияния в социальных сетях.

Поскольку коронавирусные информационные вбросы не принесли результата, кремлевская деятельность по осуществлению влияния сосредоточилась на традиционных темах, поставленных в контекст пандемии: была критика НАТО (расходы на оборону по сравнению с расходами на здравоохранение), а также отсутствие прав русскоязычного населения и его слабая информированность во время ограничений на передвижение.

По оценке КаПо, происходят также попытки активизировать деятельность православной церкви Московского патриархата в соседних государствах для оказания влияния, а также использовать для этого местных активистов и российское посольство.

Также отмечаются попытки оказания влияния путем вакцинации в РФ членов русскоязычной общины Эстонии.

По оценке КаПо, цель такой политики остается неизменной: вмешиваться во внутреннюю политику иностранных государств и расшатывать единую внешнюю и санкционного политику ЕС.

Вместе с тем в 2020 году работа разведслужб других стран в Эстонии усложнилась из-за пандемии в связи с сопутствующими запретами на зарубежные поездки, однако деятельность российской разведки в целом не прерывалась.

По оценке КаПо, в текущем году можно ожидать активизации деятельности российских разведслужб.