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У Фінляндії щеплення від коронавірусу отримали 20% населення

Понеділок, 12 квітня 2021, 15:10

У Фінляндії щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою отримали вже 20% населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle. 

На 12 квітня першою дозою вакцинували 1 133 993 осіб, що становить 20,4% населення. Щеплення обома дозами отримали близько 94,6 тисяч осіб. 

Серед людей, старших 80 років, вакциновані вже понад 86%, у групі 75-79 річних - 84%, серед 70-74-річних - 70%.

Якщо вакцинація і далі триватиме у такому темпі, всі фіни зможуть отримати доступ до вакцини приблизно до середини серпня 2021 року. Населення країни - близько 5,5 млн осіб. 

Тим часом епідемічна ситуація поступово покращується. Після найвищих показників в середині березня, коли реєстрували більше 800 заражень за добу, почалося помітне зниження. 

12 квітня у Фінляндії повідомили про 225 нових хворих. Останній раз перед цим нижчі показники фіксували 25 січня.

Минулого тижня прем'єрка Санна Марін заявила, що уряд планує поступово послаблювати карантинні обмеження.

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Фінляндія Коронавірус Вакцини
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