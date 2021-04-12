У Фінляндії щеплення від коронавірусу отримали 20% населення

У Фінляндії щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою отримали вже 20% населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

На 12 квітня першою дозою вакцинували 1 133 993 осіб, що становить 20,4% населення. Щеплення обома дозами отримали близько 94,6 тисяч осіб.

Серед людей, старших 80 років, вакциновані вже понад 86%, у групі 75-79 річних - 84%, серед 70-74-річних - 70%.

Якщо вакцинація і далі триватиме у такому темпі, всі фіни зможуть отримати доступ до вакцини приблизно до середини серпня 2021 року. Населення країни - близько 5,5 млн осіб.

Тим часом епідемічна ситуація поступово покращується. Після найвищих показників в середині березня, коли реєстрували більше 800 заражень за добу, почалося помітне зниження.

12 квітня у Фінляндії повідомили про 225 нових хворих. Останній раз перед цим нижчі показники фіксували 25 січня.

Минулого тижня прем'єрка Санна Марін заявила, що уряд планує поступово послаблювати карантинні обмеження.