В Финляндии прививки от коронавируса получили 20% населения

В Финляндии прививки от коронавируса по крайней мере первой дозой получили уже 20% населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

На 12 апреля первой дозой вакцинировали 1 133 993 человек, что составляет 20,4% населения. Прививки обеими дозами получили около 94 600 человек.

Среди людей старше 80 лет вакцинированы уже более 86%, в группе 75-79 летних - 84%, среди 70-74-летних - 70%.

Если вакцинация и дальше будет продолжаться в таком темпе, все финны смогут получить доступ к вакцине примерно до середины августа 2021 года. Население страны - около 5,5 млн человек.

Между тем эпидемическая ситуация постепенно улучшается. После высоких показателей в середине марта, когда регистрировали более 800 заражений в сутки, началось заметное снижение.

12 апреля в Финляндии сообщили о 225 новых больных. Последний раз перед этим такие низкие показатели фиксировали 25 января.

На прошлой неделе премьер-министр Санна Марин объявила, что правительство планирует постепенно смягчать карантинные ограничения.