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Президенти Єврокомісії та Євроради обговорять з Європарламентом "диванний скандал" у Туреччині

Понеділок, 12 квітня 2021, 17:39

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель зустрінуться з лідерами Європейського парламенту, щоб обговорити неоднозначний візит до Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами прессекретаря парламенту, два президенти проведуть "обмін думками" з головою Європарламенту Давідом Сассолі та лідерами політичних груп у вівторок.

Зустріч з лідерами парламенту відбудеться під час позачергової сесії конференції президентів, на якій Сассолі і глави політичних партій ЄС обговорять свій порядок денний і політичні питання.

Зустріч відбудеться через тиждень інциденту, який отримав назву Sofagate (диванний скандал). Під час зустрічі Мішеля та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі був незручний момент.

На відео лідерів у президентському палаці в Анкарі видно, як Ердоган і Мішель влаштовуються на позолочених стільцях, тоді як фон дер Ляєн, здається, не знає, де повинна сидіти.

В результаті вона влаштовується на дивані, на певній відстані від Ердогана і Мішеля, навпроти міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Критики сказали, що Мішель не повинен був погоджуватися з розстановкою стільців, коли побачив їх. Минулого тижня Мішель визнав, що, можливо, зробив помилку, але сказав, що побоювався, що висловлювання про це могло викликати дипломатичний інцидент.

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Туреччина
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