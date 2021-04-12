Президенты Еврокомиссии и Евросовета обсудят с Европарламентом "диванный скандал" в Турции

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель встретятся с лидерами Европейского парламента, чтобы обсудить неоднозначный визит в Турцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам пресс-секретаря парламента, два президента проведут "обмен мнениями" с председателем Европарламента Давидом Сассоли и лидерами политических групп во вторник.

Встреча с лидерами парламента состоится во время внеочередной сессии Конференции президентов, на которой Сассоли и главы политических партий ЕС обсудят свою повестку дня и политические вопросы.

Встреча пройдет через неделю инцидента, который получил название Sofagate (диванный скандал). Во время встречи Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре был неудобный момент.

На видео лидеров в президентском дворце в Анкаре видно, как Эрдоган и Мишель устраиваются на позолоченных стульях, тогда как фон дер Ляйен, кажется, не знает, где должна сидеть.

В результате она устраивается на диване, на определенном расстоянии от Эрдогана и Мишеля, напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Критики сказали, что Мишель не должен был соглашаться с расстановкой стульев, когда увидел их. На прошлой неделе Мишель признал, что, возможно, совершил ошибку, но сказал, что опасался, что высказывания об этом могло вызвать дипломатический инцидент.