Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Президиум ХДС определился с кандидатом в канцлеры Германии вместо Меркель

Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии РФ

Польский суд решил не продолжать арест экс-главы Укравтодора

Цена на вакцину Pfizer выросла с 12 до 19,50 евро за дозу - премьер Болгарии






Президенты Еврокомиссии и Евросовета обсудят с Европарламентом "диванный скандал" в Турции

Понедельник, 12 апреля 2021, 17:39

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель встретятся с лидерами Европейского парламента, чтобы обсудить неоднозначный визит в Турцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам пресс-секретаря парламента, два президента проведут "обмен мнениями" с председателем Европарламента Давидом Сассоли и лидерами политических групп во вторник.

Встреча с лидерами парламента состоится во время внеочередной сессии Конференции президентов, на которой Сассоли и главы политических партий ЕС обсудят свою повестку дня и политические вопросы.

Встреча пройдет через неделю инцидента, который получил название Sofagate (диванный скандал). Во время встречи Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре был неудобный момент.

На видео лидеров в президентском дворце в Анкаре видно, как Эрдоган и Мишель устраиваются на позолоченных стульях, тогда как фон дер Ляйен, кажется, не знает, где должна сидеть.

В результате она устраивается на диване, на определенном расстоянии от Эрдогана и Мишеля, напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Критики сказали, что Мишель не должен был соглашаться с расстановкой стульев, когда увидел их. На прошлой неделе Мишель признал, что, возможно, совершил ошибку, но сказал, что опасался, что высказывания об этом могло вызвать дипломатический инцидент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция
powered by lun.ua