Росія всупереч зобов'язанням не братиме участі у зустрічі ОБСЄ по Україні

Росія не братиме участі у засідання Постійної ради ОБСЄ щодо нарощування військових сил біля кордонів України, хоча зобов'язана це робити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Постійна рада ОБСЄ обговорить посилену військову присутність Росії біля кордонів України в середу вранці. Росія не братиме участі у зустрічі, що суперечить Віденському документу, який стверджує, що має сумлінно співпрацювати з таких питань", - написав Джозвяк.

The OSCE permanent Council will discuss the increased military presence by #Russia near the borders of #Ukraine on Wed morning. Russia will not attend the meeting, which is in contradiction to the Vienna doc which states that they should cooperate in good faith on such issues — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 12, 2021

У понеділок постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюк повідомив, що Україна ініціювала спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ через скупчення Росією військ біля своїх кордонів.

Водночас у Twitter американської місії в ОБСЄ вказується, що протягом 48 годин у Росії буде ще одна можливість пояснити свої дії на спеціальному засіданні ОБСЄ, про яке запросила України.

Within 48 hours Russia will have another chance to explain its actions at a special @OSCE FSC-PC meeting requested by 🇺🇦. 🇷🇺 refused to notify its military movements or provide transparency under the #ViennaDocument. We urge 🇷🇺 to adhere to its commitments & explain its actions. pic.twitter.com/oYAxnUowoB — U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 12, 2021

"Російська Федерація відмовилася повідомляти про свої військові переміщення або забезпечувати прозорість відповідно до Віденського документа. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань та пояснювати свої дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через загострення ситуації на Донбасі та нарощування сил Росією на кордоні.