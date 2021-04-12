Россия вопреки обязательствам не будет участвовать во встрече ОБСЕ по Украине

Россия не будет участвовать в заседании Постоянного совета ОБСЕ относительно наращивания военных сил у границ Украины, хотя обязана это делать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Постоянный совет ОБСЕ обсудит усиленное военное присутствие России у границ Украины в среду утром. Россия не будет участвовать во встрече, что противоречит Венскому документу, утверждающему, что она должна добросовестно сотрудничать по таким вопросам", - написал Джозвяк.

The OSCE permanent Council will discuss the increased military presence by #Russia near the borders of #Ukraine on Wed morning. Russia will not attend the meeting, which is in contradiction to the Vienna doc which states that they should cooperate in good faith on such issues — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 12, 2021

В понедельник постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюк сообщил, что Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ из-за скопления Россией войск у своих границ.

В то же время в Twitter американской миссии в ОБСЕ указывается, что в течение 48 часов у России будет еще одна возможность объяснить свои действия на специальном заседании ОБСЕ, о котором запросила Украина.

Within 48 hours Russia will have another chance to explain its actions at a special @OSCE FSC-PC meeting requested by 🇺🇦. 🇷🇺 refused to notify its military movements or provide transparency under the #ViennaDocument. We urge 🇷🇺 to adhere to its commitments & explain its actions. pic.twitter.com/oYAxnUowoB — U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 12, 2021

"Российская Федерация отказалась сообщать о своих военных перемещениях или обеспечивать прозрачность соответствии с Венским документом. Мы призываем Российскую Федерацию придерживаться своих обязательств и объяснять свои действия", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе и наращивания Россией сил на границе.