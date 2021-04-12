Французькі мери не хочуть вдруге переносити регіональні вибори через епідемію

Більше половини мерів французьких міст вважають, що регіональні вибори у Франції можна проводитися у червні 2021 року, як наразі і планується.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ після консультацій з ними.

56% мерів, що взяли участь у консультаціях, вважають, що голосування може відбутися 20 і 27 червня. Ще 40% вважають, що епідемічна ситуація поки не дозволяє організовувати вибори, 4% утрималися.

У консультаціях взяли участь близько 69% мерів країни - понад 24 тисячі.

Регіональні вибори спершу мали відбутися у березні, але через ситуацію з коронавірусом були попередньо перенесені на червень.

Минулого тижня прем’єр Жан Кастекс заявляв, що схиляється до того, щоб більше не відкладати голосування.

Наукова рада, зі свого боку, у висновку в кінці березня зауважила, що у разі проведення голосування в ці дати важливо ретельно подбати про заходи безпеки.

У наступні два дні Національна асамблея та Сенат мають фінально визначитися, чи відбудуться вибори у червні.

У 2020 році Франція через епідемію коронавірусу переносила вибори до муніципальних рад, які не встигли завершити до закриття країни на жорсткий карантин.