Французские мэры не хотят второй раз переносить региональные выборы из-за эпидемии

Более половины мэров французских городов считают, что региональные выборы во Франции можно проводить в июне 2021 года, как сейчас и планируется.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявили в Министерстве внутренних дел после консультаций с ними.

56% мэров, которые приняли участие в консультациях, считают, что голосование может состояться 20 и 27 июня. Еще 40% считают, что эпидемическая ситуация пока не позволяет организовывать выборы, 4% воздержались.

В консультациях приняли участие около 69% мэров страны - более 24 тысяч.

Региональные выборы сначала должны были состояться в марте, но из-за ситуации с коронавирусом были предварительно перенесены на июнь.

На прошлой неделе премьер Жан Кастекс заявлял, что склоняется к тому, чтобы больше не откладывать голосование.

Научный совет, со своей стороны, в заключении в конце марта отметил, что в случае проведения голосования в эти даты важно тщательно позаботиться о мерах безопасности.

В следующие два дня Национальная ассамблея и Сенат должны финально определиться, состоятся ли выборы в июне.

Весной 2020 года Франция из-за эпидемии коронавируса переносила выборы в муниципальные советы, которые не успели завершить до закрытия страны на жесткий карантин.