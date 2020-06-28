У Франції другий тур муніципальних виборів, який перенесли через пандемію

У Франції в неділю проходить другий тур виборів в муніципальні ради, в яких чиновники не були обрані в першому турі 15 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Другий тур мав відбутися 22 березня, але був відкладений у зв’язку із запровадженням надзвичайного стану через епідемію коронавірусу. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, 157 832 кандидатів балотуються в 4820 муніципалітетах.

Опитування громадської думки вказують на слабкий результат для президента Еммануеля Макрона, чия партія може програти у всіх великих містах.

Рік тому Макрон сподівався, що місцеві вибори допоможуть закріпитися його партії в містах та селищах по всій Франції, включаючи Париж, напередодні президентських виборів у 2022 році.

У столиці соціалістичний мер Анн Ідальго, скоріш за все, легко переможе конкурента від партії Макрона.

Сьогодні голосують близько 16,5 мільйонів осіб, або близько 39% французького електорату. Вибори проходять у суворих санітарних умовах з обов'язковим носінням масок, санітайзерами на входах на виборчі ділянки і соціальною дистанцією.