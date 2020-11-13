Через коронавірус Франція думає перенести місцеві вибори у березні
Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс попросить про тримісячну відстрочку майбутніх регіональних виборів, які мали призначити на березень 2021 року, через поширення пандемії COVID-19.
Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".
У п'ятницю офіс Кастекса заявив, що має намір перенести вибори на червень наступного року.
Франція займає четверте місце в світі за кількістю підтверджених випадків захворювання, зареєструвавши майже 1,9 мільйона інфікованих.
У четвер число госпіталізованих через цю хвороби досягло нового рекордного рівня - 32 638 осіб.
З 30 жовтня, у Франції діє жорсткий карантин. Залишати домівки дозволено тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, в магазин, допомогти близькій людині, а також подихати повітрям.
Ресторани і магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, повинні бути закриті. Закриті зібрання і публічні збори заборонені. Водночас, на відміну від весняного локдауну, школи та дитсадки не закрили.
Раніше директор однієї з лікарень Парижа закликав не святкувати у цьому році Різдво та Новий рік через побоювання, що це може призвести до чергового сплеску захворюваності COVID-19.