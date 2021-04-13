Евросоюз и G7 выступили с требованием к России из-за провокаций у границ Украины

Министры иностранных дел стран "Группы семи" и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник призвали Россию прекратить провокации вблизи границы с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Высокий представитель Европейского Союза, глубоко обеспокоенными большим длительным наращиванием российских вооруженных сил у украинских границ и в незаконно аннексированом Крыму", - утверждается в заявлении.

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Дипломаты отмечают, что эти крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления являются угрожающей и дестабилизирующей деятельностью.

"Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами. В частности, мы призываем Россию придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, которые она подписала о прозрачности передвижения военных, и выполнить процедуру, установленную в соответствии с главой III Венского документа", - заявили министры.

Напоминая о своем последнем заявлении от 18 марта, министры подтвердили "неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", и поддержали "сдержанную позицию Украины".

Они также подчеркнули "глубокую благодарность и неизменную поддержку усилий Франции и Германии в рамках нормандского процесса по обеспечению полного выполнения минских соглашений, что является единственным путем к прочному политическому урегулированию конфликта".

"Мы призываем все стороны конструктивно участвовать в трехсторонней контактной группе по предложениям ОБСЕ для подтверждения и укрепления режима прекращения огня", - говорится в заявлении.

Напомним, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе и наращивания сил России на границе, которое состоится 13 апреля в Брюсселе.