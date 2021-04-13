Кулеба в Брюсселі планує домовитись про підтримку країн НАТО у разі загострення агресії РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що вирушає до Брюсселя говорити з партнерами по НАТО про можливу практичну підтримку України у випадку загострення російської агресії.

Про це Кулеба сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз усі зусилля наших партнерів спрямовані на те, щоб довести до РФ нерозсудливість її подальшої збройної ескалації проти України. Ми зараз перебуваємо в тій фазі, коли повинні бути максимальні вербальні сигнали усіма каналами до РФ. І Німеччина, і Франція ці сигнали відправляють", - сказав Кулеба.

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Водночас він зазначив, що може наступити фаза, коли будь-яких висловлювань занепокоєння і вербальних закликів до Росії буде вкрай недостатньо.

"Тому вже зараз треба говорити про те, якою практичною може бути підтримка України в разі (ми робимо все для того, щоб цього не допустити) масштабного збройного загострення", - додав Кулеба.

Він уточнив, що його візит до Брюсселя пов'язаний саме з цим.

Глава МЗС наголосив, що необхідно відправити РФ сигнал про те, що будь-яка озброєна ескалація проти України матиме для неї важкі наслідки.

Одночасно міністр наголосив, що Україна буде членом НАТО, однак це питання не буде вирішене у найближчі тижні або місяці.

"У нас зараз відлік йде на тижні, а членство в НАТО - це все-таки не питання тижнів. Я переконаний, що Україна буде членом НАТО, але це не те питання, яке буде вирішене в найближчі тижні або місяці", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через загострення ситуації на Донбасі та нарощування сил Росією на кордоні, яке відбудеться 13 квітня в Брюсселі. Участь у ньому візьму глава МЗС Дмитро Кулеба.

Кулеба зможе побачитися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

Також в глави МЗС України запланована зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.