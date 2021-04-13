Міністр охорони здоров’я Австрії подав у відставку через виснаження

Міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер у вівторок оголосив про свою відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Аншобер сказав, що останні 15 місяців відчувалися для нього як 15 років. Найгірша криза в охороні здоров'я за останні 100 років повністю змінила його життя та політику і зробила міністерство центром контролю пандемії. Аншобер заявив про "перевантаження".

При цьому міністра часто критикували. Йому погрожували і через це він мав поліцейський захист.

"Я намагався робити все можливе і взяв на себе непосильну відповідальність. Кілька тижнів я не відчував себе повністю в формі. У мене підвищився рівень цукру та артеріального тиску" – заявив Аншобер, додавши, що лікарі радили йому зробити перерву, але під час пандемії це було неможливо.

За його словами, оскільки республіці потрібен здоровий міністр охорони здоров’я, який може викладатися на 100% у цій кризі охорони здоров’я, він піде у відставку.

Нещодавно почастішали спекуляції щодо політичного майбутнього керівника міністерства після того, як Аншобер кілька разів виходив на лікарняний за дуже короткий проміжок часу.

Нагадаємо, минулого року міністр охорони здоров’я Нідерландів Бруно Брюінз подав у відставку через виснаження після того, як знепритомнів у парламенті під час дискусії щодо боротьби з коронавірусом.