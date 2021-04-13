Кулеба рассказал, как страны НАТО могли бы помочь Киеву на фоне эскалации РФ

Дальнейшие санкции против Москвы и дополнительная военная помощь Киеву со стороны партнеров по НАТО могли бы помочь Киеву на фоне последнего обострения напряженности на Востоке Украины и стягивания войск РФ к украинским границам.

Об этом на совместном брифинге с генсеком НАТО в Брюсселе заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"На оперативном уровне нам нужны меры, которые будут сдерживать Россию и сдерживать ее агрессивные намерения. Это может быть... новый раунд санкций, которые поднимут цену российской агрессии", - сказал Кулеба.

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"Это может быть прямая поддержка, направленная на укрепление обороноспособности Украины. Потому что мы знаем, что Россия не жалеет сил, чтобы помешать третьим странам сотрудничать с Украиной в оборонной сфере", - отметил министр.

Он добавил, что Россия работает над тем, чтобы подорвать оборонительные способности Украины.

"Есть только одна вещь, которую я бы хотел подчеркнуть: некоторые меры, о которых мы говорим, могут выглядеть затратными, но цена предотвращения все же будет ниже, чем цена прекращения войны и смягчения ее последствий. Лучше действовать сейчас, чтобы помешать дальнейшей эскалации ", - сказал министр.

Кулеба также заявил, что Украина верит в исполнение обещания НАТО, которое Альянс дал относительно ее будущего членства на Бухарестском саммите в 2008 году.

Глава МИД Украину 13 апреля прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседание Комиссии Украина-НАТО, которое Киев инициировал из-за роста российской агрессии.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО назвал присоединение к Альянсу для Украины единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.