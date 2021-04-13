Україна вірить у виконання обіцянки НАТО щодо членства - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у виконання обіцянки НАТО, яку Альянс дав щодо її майбутнього членства на Бухарестському саміті в 2008 році.

Про це Кулеба сказав на спільному брифінгу з генсеком НАТО в Брюсселі у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"У 2008 році на Бухарестському саміті НАТО дав обіцянку Україні і Грузії. І ми віримо, що Альянс – інституція, якій можна довіряти, яка виконує свої обіцянки. Для нас в Україні членство в НАТО – питання часу", - сказав міністр.

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Як відомо, за підсумками Бухарестського саміту в 2008 році Україна та Грузія не отримали План дій щодо членства. Але саміт укхавлив рішення, що дві країни в майбутньому зможуть стати членами Альянсу.

Кулеба також попередив, що на тлі останньої ескалації Росії він "не може виключити нічого" і закликав Альянс використати всі інструменти, щоб уникнути загострення конфлікту.

"В 2014 році не можна було уявити, що Росія зайде так далеко, окупувавши Крим, а потім Донбас… Коли ви мене запитуєте, як далеко може зайти Росія (сьогодні - ЄП.)… я не можу виключити нічого. Але я вірю, що у нас є всі інструменти, щоб не тільки не дати Росії зробити ще один крок вперед, але щоб прогнати Росію з окупованих територій України", - сказав міністр.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

В МЗС РФ пригрозили Україні масштабною ескалацією на Донбасі та "наслідками для державності" у разі гіпотетичного приєднання Києва до НАТО.