США розмістять у Німеччині ще 500 військових

США вирішили розмістити у Німеччині додаткових 500 військовослужбовців.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Берліна, відзначаючи скасування планів колишнього президента Дональда Трампа щодо виведення близько 12 000 військових із Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми припинили планування (щодо скорочення військової присутності)", - сказав Остін на пресконференції зі своєю німецькою колегою Аннегрет Крамп-Карренбауер у вівторок.

"Я думаю, що наше призначення додаткових 500 військовослужбовців говорить про рівень нашого партнерства та нашу прихильність до НАТО", - додав він.

Попередній президент США Дональд Трамп вирішив вивести з Німеччини майже третину американських солдатів після тривалої суперечки з Берліном через його оборонні витрати, які набагато нижче цільового показника НАТО в 2% валового внутрішнього продукту.

4 лютого Джо Байден оголосив, що відведення військ призупинять щонайменш до часу, коли новий міністр оборони Ллойд Остін завершить перегляд цього рішення.

Законодавці вже заблокували виведення військ в щорічному законі про оборонну політику, який в січні набув чинності, незважаючи на вето Трампа.