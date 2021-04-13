Бельгія досягла позначки у 20% вакцинованих від коронавірусу

Бельгія у вівторок перетне позначку у 2 млн щеплених від коронавірусу принаймні першою дозою.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, про це сказала Сабіна Стродер, керівниця наукової програми Федерального експертного центру в охороні здоров’я та робочої групи з питань вакцинації.

"Це означає, що щеплення від коронавірусу отримали вже більше 20% населення Бельгії, - зазначила вона. - У нас попереду ще певний шлях до достатньо високого показника вакцинації, але ми цього досягнемо".

Другу дозу вакцини на цей час отримали близько 6,8% населення.

За її словами, найближчим часом вакцинація очікувано прискориться - через значне збільшення обсягів поставок у наступні тижні. Зокрема, вже цього тижня бельгійські центри вакцинацію отримають перші партії вакцини Johnson & Johnson.

Нагадаємо, в кінці березня країна на місяць - до 25 квітня - знову посилила карантинні обмеження, закривши школи та перукарні. Другорядні магазини працюють лише за попереднім записом.