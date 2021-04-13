Німецький регулятор починає провадження проти WhatsApp через збір даних користувачів 

Німецький регулятор захисту даних щодо Facebook повідомив про початок провадження проти соцмережі з метою запобігти збору персональних даних користувачів додатка-месенджера WhatsApp.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Регулятор, що розташований у Гамбурзі, повідомив про відкриття провадження за терміновою процедурою.

Раніше у цьому році користувачів WhatsApp попередили, що вони повинні будуть погодитися на нові умови обробки їхніх даних, або відмовитися від користування додатком.

"Ми маємо підстави вважати, що політика обміну даними між WhatsApp і Facebook здійснюється у недозволений спосіб через нестачу добровільної та поінформованої згоди", - цитує агентство представника регулятора Йоганнеса Каспара, що відповідальний за нагляд діяльності Facebook у Німеччині.

За його словами, у зв’язку з цим відкривають офіційну адміністративну процедуру "з метою запобігти незаконному масовому обміну даними", рішення щодо чого має бути прийняте до 15 червня.

Каспар зазначив, що регулятор хоче на три місяці заморозити можливість для додатка збирати дані користувачів, посилаючись на "надзвичайні обставини", передбачені Загальним регламентом захисту даних (GDPR).

У компанії, зі свого боку, запевняють, що повідомляють про умови збору та використання даних.

"Погоджуючись на оновлені умови використання WhatsApp, користувачі не дають згоди на розширення нашої можливості ділитися даними з Facebook, і оновлення не вплине на приватність їхніх переписок з друзями чи рідними", - повідомила речниця WhatsApp.

Національний антимонопольний регулятор у ФРН вже судиться з Facebook через практики з даними, які, на його думку, відображають зловживання соцмережею своїм домінуючим становищем на ринку.