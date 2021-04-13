Немецкий регулятор начинает производство против WhatsApp за сбор данных пользователей

Немецкий регулятор защиты данных сообщил о начале производства против соцсети Facebook с целью предотвращения сбора персональных данных пользователей приложения-мессенджера WhatsApp.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Регулятор, расположенный в Гамбурге, сообщил об открытии производства по срочной процедуре.

Ранее в этом году пользователей WhatsApp предупредили, что они должны будут согласиться на новые условия обработки их данных, или отказаться от пользования приложением.

"У нас есть основания считать, что политика обмена данными между WhatsApp и Facebook осуществляется неположенным способом из-за недостатка добровольного и информированного согласия", - цитирует агентство представителя регулятора Йоханнеса Каспара, ответственного за надзор за деятельностью Facebook в Германии.

По его словам, в связи с этим открывают официальную административную процедуру "с целью предотвратить незаконный массовый обмен данными", решение должно быть принято до 15 июня.

Каспар отметил, что регулятор хочет на три месяца заморозить возможность для приложения собирать данные пользователей, ссылаясь на "чрезвычайные обстоятельства", предусмотренные Общим регламентом защиты данных (GDPR).

В компании, со своей стороны, уверяют, что сообщают об условиях сбора и использования данных.

"Соглашаясь на обновленные условия использования WhatsApp пользователи не дают согласия на расширение нашей возможности делиться данными с Facebook, и обновление не повлияет на приватность их переписок с друзьями или родными", - сообщила пресс-секретарь WhatsApp.

Национальный антимонопольный регулятор в ФРГ уже судится с Facebook из-за практики с данными, которые, по его мнению, отражают злоупотребление соцсетью своим доминирующим положением на рынке.