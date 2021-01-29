Лідер керівної партії Польщі вважає непольські медіа "зайвими" в країні

Лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що медіа з іноземними власниками мали б бути "винятком" в країні, інакше це створює загрозу для національних інтересів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на wPolityce, про це він заявив в інтерв’ю.

Качинського запитали про його думку з приводу зміни власника Polska Press, яка раніше була німецькою медіакомпанією, а тепер перейшла під конроль PKN Orlen.

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Лідер "ПіС" заявив, що вважає це "однією з найкращих новин" за останні роки.

"Це перший крок у правильному напрямку. Ми значною мірою позбавили себе медіа, значно поступившись іншим, зокрема німецьким, що стало суттєвим послабленням нашого суверенітету - не лише держави, а нації", - заявив Качинський, додавши, що німецькі медіа зіграли значну роль у "деморалізації молодих людей у 90-х".

"Якщо ми продовжимо шлях, ініційований рішенням Даніеля Обайтека (керівник PKN Orlen) - ми зможемо виправити цю ситуацію. Хочу нагадати, що коли одна не дуже значна щоденна газета у Німеччині перейшла під контроль іноземців, почалася масована кампанія, після якої вона знову повернулася до німецького власника. Тож вони мають право захищати свій суверенітет у цій надважливій сфері, але заперечують таке право інших країн", - заявив Ярослав Качинський.

Він аргументував свою позицію тим, що ЗМІ мають величезний вплив на суспільну думку.

"Нам потрібні наші власні медіа, а не-польські медіа повинні бути винятком, рідкісним винятком у нашій країні. Це не легко і не швидко, але єдиний можливий шлях захистити нашу свободу і суверенітет", - наголосив лідер "ПІС".

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