В ЄС заговорили про нові санкції проти Росії через Україну - ЗМІ

Польща виступила за запровадження додаткових санкцій ЄС проти Росії через ситуацію в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку з власних джерел.

"Польща наполягає на посиленні санкцій ЄС щодо Росії за підрив територіальної цілісності України", - написав журналіст у Twitter.

За його інформацією, поки що 7 країн-членів ЄС підтримують цю позицію. Про які держави йдеться, журналіст не уточнює.

#Poland is pushing for more EU sanctions on #Russia for the underming of the territorial integrity of #Ukraine. 7 other EU member states support this position so far. #Crimea #Donbas