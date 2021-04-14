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В ЄС заговорили про нові санкції проти Росії через Україну - ЗМІ

Середа, 14 квітня 2021, 11:51

Польща виступила за запровадження додаткових санкцій ЄС проти Росії через ситуацію в Україні. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку з власних джерел. 

"Польща наполягає на посиленні санкцій ЄС щодо Росії за підрив територіальної цілісності України", - написав журналіст у Twitter. 

За його інформацією, поки що 7 країн-членів ЄС підтримують цю позицію. Про які держави йдеться, журналіст не уточнює.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Групи семи" та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в понеділок закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

У Єврокомісії заявили, що ЄС підтримує кроки України на тлі напруженості на Донбасі та біля українських кордонів, і закликали Росію утриматись від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації. 

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Росія Донбас та ОРДЛО санкції
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