Британія збирається відреагувати на процедуру ЄС через угоду про Brexit до середини травня 

Британія домовилася з ЄС про те, що відреагує на почату проти неї процедуру за невиконання частини угоди про Brexit до середини травня.

Про це заявила речниця уряду Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, у березні Євросоюз почав юридичну процедуру проти Британії через те, що Лондон в односторонньому порядку змінив торгові вимоги щодо Північної Ірландії. У Брюсселі назвали це порушенням угоди про Brexit.

Йдеться про продовження перехідного періоду до початку перевірок товарів, які ввозяться до Північної Ірландії, щоб спростити їхній рух.

"Згідно з прецедентами, які типово дозволяють давати відповідь на таку процедуру протягом 2 місяців, ми домовилися з ЄС про те, що надамо відповідь на офіційний лист до середини травня. Ми чітко повідомили, що заходи, яких було вжито, є законними і є частиною прогресивного і добропорядного виконання протоколу щодо Північної Ірландії", - цитує агентство речницю уряду.

З моменту фінального виходу Британії з ЄС та єдиного ринку з 1 січня 2021 року в супермаркетах Північної Ірландії іноді виникають проблеми зі своєчасними поставками продуктів. Уряд Британії відклав також початок перевірок посилок і тварин.

Проблеми виникли через те, що за умовами Brexit Північна Ірландія фактично залишиться у єдиному ринку ЄС і контролю між нею та Республікою Ірландія не буде. Натомість митний контроль відбуватиметься між Північною Ірландією та рештою Британії.

На практиці це призвело не лише до труднощів з поставками, але й загострило невдоволення юніоністів у Північній Ірландії.

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