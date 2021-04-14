Великобритания собирается отреагировать на процедуру ЕС из-за соглашения о Brexit до середины мая

Великобритания договорилась с ЕС о том, что отреагирует на начало против нее процедуры за невыполнение части соглашения о Brexit до середины мая.

Об этом заявила пресс-секретарь правительства Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Напомним, в марте Евросоюз начал юридическую процедуру против Британии из-за того, что Лондон в одностороннем порядке изменил торговые требования по Северной Ирландии. В Брюсселе назвали это нарушением соглашения о Brexit.

Речь идет о продлении переходного периода до начала проверок товаров, ввозимых в Северную Ирландию, чтобы упростить их движение.

"Согласно прецедентам, которые типично позволяют отвечать на такую ​​процедуру в течение двух месяцев, мы договорились с ЕС о том, что ответим на официальное письмо до середины мая. Мы четко сообщили, что меры, которые были приняты, законны и являются частью прогрессивного и добросовестного выполнения протокола по Северной Ирландии", - цитирует агентство пресс-секретаря правительства.

С момента финального выхода Британии из ЕС и единого рынка с 1 января 2021 года в супермаркетах Северной Ирландии иногда возникают проблемы со своевременными поставками продуктов. Правительство Великобритании отложило также начало проверок посылок и животных.

Проблемы возникли из-за того, что по условиям Brexit Северная Ирландия фактически останется в едином рынке ЕС и контроля между ней и Республикой Ирландия не будет. Таможенный контроль будет происходить между Северной Ирландией и остальной Великобритании.

На практике это привело не только к трудностям с поставками, но и обострило недовольство юнионистов в Северной Ирландии.

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