Єврокомісія розпочинає переговори з BioNTech/Pfizer щодо додаткових 1,8 млрд доз вакцини

Європейська комісія розпочинає переговори з BioNTech/Pfizer щодо третього контракту на вакцину проти коронавірусу, щоб забезпечити до 1,8 мільярда додаткових доз для ЄС у період з 2021 по 2023 рік.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Чим швидше ми досягнемо нашої мети - зробити вакцинацію 70 відсотків дорослого населення Європи, тим більше шансів стримати вірус", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, BioNTech/Pfizer пришвидшує доставку 50 мільйонів вакцин, спочатку призначених на 4 квартал, які тепер надходять у квітні. Вони розподілятимуться пропорційно між країнами ЄС..

Це означає, що загалом у другому кварталі буде доставлено 250 мільйонів вакцин. "Як ми можемо бачити в оголошенні Johnson & Johnson учора, є ще багато факторів, які можуть порушити заплановані графіки доставки вакцин. Тому важливо діяти швидко, передбачати та коригувати, коли це неможливо", - сказала вона.

Johnson & Johnson у вівторок заявила про призупинення вакцинації в Європі на тлі проблем зі згортанням крові в США.

Нагадаємо, у країнах ЄС зробили вже понад 100 мільйонів щеплень від коронавірусу.

Найвищі показники вакцинації - в Угорщині (першою дозою - понад 35%), але її ситуація виняткова: це єдина країна ЄС, що використовує вакцини, не затверджені європейським регулятором.

Серед решти країн найвищі показники щеплення першою дозою - у Фінляндії та Естонії. Найбільше відстають - Латвія та Болгарія, де тільки першу дозу отримали близько 8% населення.