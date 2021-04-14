ЄС перетнув позначку у 100 млн щеплень від коронавірусу

У країнах ЄС зробили вже понад 100 мільйонів щеплень від коронавірусу.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми перетнули позначку у 100 мільйонів щеплень у Євросоюзі. Це досягнення, яким можна пишатися", - повідомила вона.

За її словами, Єврокомісія домовилася з компаніями BioNTech-Pfizer про ще одне прискорення поставок вакцини до ЄС.

"Доставка 50 мільйонів доз буде прискорена до другого кварталу, починаючи з квітня. Це збільшення на 25%, після якого кількість доз від BioNTech-Pfizer у другому кварталі досягне 250 мільйонів", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, розповіла вона, ЄС починає перемовини з компанією про третій контракт, що передбачатиме придбання ще 1,8 мільярда доз вакцини у 2021-2023 роках.

За даними Європейського центру контролю і попередження захворювань, щеплення першою дозою отримали вже 19,4% дорослого населення країн ЄС та Європейської економічної зони, та 7,5% - обома дозами.

Найвищі показники вакцинації - в Угорщині (першою дозою - понад 35%), але її ситуація виняткова: це єдина країна ЄС, що використовує вакцини, не затверджені європейським регулятором.

Серед решти країн найвищі показники щеплення першою дозою - у Фінляндії та Естонії. Найбільше відстають - Латвія та Болгарія, де тільки першу дозу отримали близько 8% населення.