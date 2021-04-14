Еврокомиссия начинает с BioNTech/Pfizer по дополнительным 1,8 млрд доз вакцины

Европейская комиссия начинает переговоры с BioNTech/Pfizer по третьему контракту на вакцину против коронавируса, чтобы обеспечить до 1,8 миллиарда дополнительных доз для ЕС в период с 2021 по 2023 год.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Чем быстрее мы достигнем нашей цели - сделать вакцинацию 70 процентов взрослого населения Европы, тем больше шансов сдержать вирус", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, BioNTech/Pfizer ускоряет доставку 50 млн вакцин, изначально предназначенных на четвертый квартал, которые теперь поступают в апреле. Они будут распределяться пропорционально между странами ЕС.

Это означает, что в целом во втором квартале будет доставлен 250 млн вакцин. "Как мы можем видеть во вчерашнем объявлении Johnson&Johnson, есть еще много факторов, которые могут нарушить запланированные графики доставки вакцин. Поэтому важно действовать быстро, предусматривать и корректировать, когда это невозможно", - сказала она.

Johnson & Johnson во вторник заявила о приостановлении вакцинации в Европе на фоне проблем со свертываемостью крови в США.

Напомним, в странах ЕС сделали уже более 100 млн прививок от коронавируса.

Самые высокие показатели вакцинации - в Венгрии (первой дозой - более 35%), но ее ситуация исключительная: это единственная страна ЕС, которая использует вакцины, не утвержденные европейским регулятором.

Среди остальных стран самые высокие показатели прививки первой дозой - в Финляндии и Эстонии. Больше всего отстают Латвия и Болгария, где только первую дозу получили около 8% населения.