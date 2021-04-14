Міністр оборони України розповів європарламентарям про чотири можливі наміри РФ 

Міністр оборони України Андрій Таран розповів європарламентарям про чотири можливі цілі Російської Федерації, що стоять за триваючим зосередженням сил біля українських кордонів та в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Андрій Таран розповів під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони 14 квітня.

Міністр надав широкий огляд про зосередження російських сил на різних напрямках та сказав, що з наявними даними є підстави припускати чотири можливі цілі Російської Федерації.

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По-перше, це може бути демонстрацією сили з метою збільшити тиск на Україну, сповільнити позитивні зміни у ній та передусім євроатлантичну інтеграцію.

По-друге, це може свідчити про підготовку операції з напрямку Криму, щоб вирішити проблему водопостачання окупованого півострова - попри те, що це є обов’язком і проблемою окупаційної влади.

По-третє, розповів Андрій Таран, у Міноборони не виключать російської провокації на сході України подібно до того, як це сталося у Грузії, після чого Київ можна буде звинуватити у порушенні режиму тиші та використати це як привід для розширення окупованої території у Луганській та Донецькій областях.

По-четверте, масштабна концентрація російських сил може бути відповіддю РФ на проведення навчань Defender Europe 2021, а одночасно і підготовкою до російських навчань "Запад-2021".

"Беручи до уваги всі ці припущення, ми не можемо виключити, що російські окупаційні сили у Криму або поблизу наших кордонів можуть вдатися до значних провокацій протягом цього року", - зазначив Андрій Таран.

Нагадаємо, напередодні Брюссель відвідав глава МЗС України Дмитро Кулеба, де він провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, першу двосторонню зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і взяв участь у засіданні комісії Україна-НАТО, де головною темою було загострення агресії РФ.

Також 13 квітня відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена та президента РФ Владіміра Путіна. У ній Байден закликав Путіна знизити напругу на кордоні з Україною та запропонував президенту РФ зустрітися у третій країні для обговорення питань, що становлять спільний інтерес.

У Путіна підтвердили, що він говорив з Байденом про Україну, і готують зустріч.