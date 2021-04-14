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Міністр оборони України розповів європарламентарям про чотири можливі наміри РФ 

Середа, 14 квітня 2021, 17:06

Міністр оборони України Андрій Таран розповів європарламентарям про чотири можливі цілі Російської Федерації, що стоять за триваючим зосередженням сил біля українських кордонів та в окупованому Криму. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Андрій Таран розповів під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони 14 квітня.

Міністр надав широкий огляд про зосередження російських сил на різних напрямках та сказав, що з наявними даними є підстави припускати чотири можливі цілі Російської Федерації.  

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По-перше, це може бути демонстрацією сили з метою збільшити тиск на Україну, сповільнити позитивні зміни у ній та передусім євроатлантичну інтеграцію. 

По-друге, це може свідчити про підготовку операції з напрямку Криму, щоб вирішити проблему водопостачання окупованого півострова - попри те, що це є обов’язком і проблемою окупаційної влади. 

По-третє, розповів Андрій Таран, у Міноборони не виключать російської провокації на сході України подібно до того, як це сталося у Грузії, після чого Київ можна буде звинуватити у порушенні режиму тиші та використати це як привід для розширення окупованої території у Луганській та Донецькій областях. 

По-четверте, масштабна концентрація російських сил може бути відповіддю РФ на проведення навчань Defender Europe 2021, а одночасно і підготовкою до російських навчань "Запад-2021".

"Беручи до уваги всі ці припущення, ми не можемо виключити, що російські окупаційні сили у Криму або поблизу наших кордонів можуть вдатися до значних провокацій протягом цього року", - зазначив Андрій Таран. 

Нагадаємо, напередодні Брюссель відвідав глава МЗС України Дмитро Кулеба, де він провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, першу двосторонню зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і взяв участь у засіданні комісії Україна-НАТО, де головною темою було загострення агресії РФ.

Також 13 квітня відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена та президента РФ Владіміра Путіна. У ній Байден закликав Путіна знизити напругу на кордоні з Україною та запропонував президенту РФ зустрітися у третій країні для обговорення питань, що становлять спільний інтерес.

У Путіна підтвердили, що він говорив з Байденом про Україну, і готують зустріч.

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