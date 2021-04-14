На новый канал "Стамбул", который планирует построить Турция, не будет распространяться конвенция Монтре о режиме проливов Босфор и Дарданеллы.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Проект канала "Стамбул", который не имеет ничего общего с Конвенцией Монтре, принесет Турции больший комфорт и мир", - сказал Эрдоган, имея в виду соглашение о турецких проливах 1936 года.

"Мы проводим работу, благодаря которой мы в полной мере установим собственную независимость, собственный суверенитет", - добавил он.

Эрдоган заявил, что благодаря проекту Стамбул достигнет большого богатства, и Босфор - один из двух турецких проливов - будет разгружен с точки зрения экологических проблем.

Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, регулирует вопросы контроля над проливами Босфор и Дарданеллы и их использование торговыми кораблями других стран.

Конвенция дает Турции контроль над ними в пределах ее границ и гарантирует доступ для гражданских судов в мирное время, и допускает ограничение доступа военных кораблей.

Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса.

Для военных кораблей нечерноморских государств введены существенные ограничения по классу и тоннажу.