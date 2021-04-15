Естонія відкладе застосування вакцини Johnson&Johnson

Естонія тимчасово відмовилася від використання вакцини Johnson & Johnson після випадків рідкісного тромбозу у вакцинованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

На цьому тижні в Естонію надійдуть 2400 доз вакцини Janssen (Johnson & Johnson), яку планувалося використовувати в Таллінні і Тарту для людей з порушеннями опорно-рухового апарату, а також лежачих хворих.

Однак міністр здоров'я і праці Танель Кійк запевнив, що Естонія відкладе застосування цієї вакцини.

Раніше через випадки утворення тромбів після вакцинації даним препаратом американська компанія Johnson & Johnson призупинила доставку вакцини по Європі і порадила державам відкласти її застосування.