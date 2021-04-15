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Эстония отложит применение вакцины Johnson&Johnson

Четверг, 15 апреля 2021, 10:51

Эстония временно отказалась от использования вакцины Johnson&Johnson после случаев редкого тромбоза у вакцинированных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

На этой неделе в Эстонию поступят 2400 доз вакцины Janssen (Johnson&Johnson), которую планировалось использовать в Таллинне и Тарту для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также лежачих больных.

Однако министр здоровья и труда Танель Кийк заверил, что Эстония отложит применение этой вакцины.

Ранее из-за случаев образования тромбов после вакцинации данным препаратом американская компания Johnson&Johnson приостановила доставку вакцины по Европе и посоветовала государствам отложить ее применение.

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Эстония
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