Кулеба попросив країни Балтії переконати держави ЄС і НАТО у практичній підтримці України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до країн Балтії із закликом переконати інші держави ЄС і НАТО надати практичну підтримку Україні на тлі посилання російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав на спільному брифінгу глав МЗС Литви, Латвії та Естонії, які прибули з візитом до Києва.

"Слів підтримки недостатньо. Я не маю сумнівів, що Естонія, Литва і Латвія завжди готові не лише словом, але і конкретним ділом підтримати Україну. Але я також звернувся до колег з проханням, щоб вони говорили з іншими членами ЄС і НАТО про необхідність практичної підтримки України", - сказав Дмитро Кулеба.

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Міністр наголосив, що балтійські партнери підтвердили готовність до спільних дій в ООН, ОБСЄ та інших організаціях для консолідації зусиль у протидії російській агресії.

"Світ на стороні України та міжнародного права. І це один із елементів стримування Росії від безрозсудних дій", - додав Кулеба.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.