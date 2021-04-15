Кулеба попросил страны Балтии убедить государства ЕС и НАТО в практической поддержке Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам Балтии с призывом убедить другие государства ЕС и НАТО оказать практическую поддержку Украине на фоне усиления российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал на совместном брифинге глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии, которые прибыли с визитом в Киев.

"Слов поддержки недостаточно. Я не сомневаюсь, что Эстония, Литва и Латвия всегда готовы не только словом, но и конкретным делом поддержать Украину. Но я также обратился к коллегам с просьбой, чтобы они говорили с другими членами ЕС и НАТО о необходимости практической поддержки Украины", - сказал Дмитрий Кулеба.

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Министр отметил, что балтийские партнеры подтвердили готовность к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и других организациях для консолидации усилий в противодействии российской агрессии.

"Мир на стороне Украины и международного права. И это один из элементов сдерживания России от безрассудных действий", - добавил Кулеба.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад предоставить Украине современное вооружение и немедленно принять в НАТО, иначе на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.