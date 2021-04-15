Латвія закликала ЄС бути готовим до нових секторальних санкцій проти РФ 

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що Євросоюзу слід бути готовим запровадити нові секторальні санкції проти Росії у разі загострення агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ринкевич сказав на спільному брифінгу з колегами з Литви, Естонії та України під час візиту до Києва.

Ринкевич висловив сподівання, що спроби вплинути на Росію знизити напруженість, яких зараз докладаю лідери багатьох країн ЄС і НАТО, спрацюють. Проте він закликав бути готовим і до іншого сценарію.

"У випадку невдалого розвитку подій ми повинні звернутися до найсуворіших заходів, які є у розпорядженні ЄС - секторальних санкцій. Я не думаю, що цього разу можна внести кілька військових офіцерів у чорний список і думати, що завдання виконане. Я думаю, це те, до чого ЄС повинен бути готовим", - сказав Ринкевич.

Він підкреслив, що Росія несе повну відповідальність за теперішню ситуацію довкола України.

"Я хочу наголосити: ми не звертаємось до обох сторін із закликом про деескалацію. Є тільки одна сторона, яка чинить військовий тиск, накопичуючи військові сили", - сказав латвійський міністр.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Польща виступила за запровадження додаткових санкцій ЄС проти Росії через ситуацію в Україні. Сім країн ЄС підтримали цю пропозицію.