Латвия призвала ЕС быть готовым к новым секторальным санкциям против РФ

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Евросоюзу следует быть готовым ввести новые секторальные санкции против России в случае обострения агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Ринкевич сказал на совместном брифинге с коллегами из Литвы, Эстонии и Украины во время визита в Киев.

Ринкевич выразил надежду, что попытки повлиять на Россию для снижения напряженности, к которым сейчас прибегают лидеры многих стран ЕС и НАТО, сработают. Однако он призвал быть готовым и к другому сценарию.

"В случае неудачного развития событий мы должны обратиться к самым строгим мерам, которые есть в распоряжении ЕС - секторальным санкциям. Я не думаю, что на этот раз можно внести несколько офицеров в черный список и думать, что задача выполнена. Я думаю, это то, к чему ЕС должен быть готов", - сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что Россия несет полную ответственность за нынешнюю ситуацию вокруг Украины.

"Я хочу подчеркнуть: мы не обращаемся к обеим сторонам с призывом о деэскалации. Есть только одна сторона, которая оказывает военное давление, накапливая военные силы", - сказал латвийский министр.

Напомним, по данным СМИ, Польша выступила за введение дополнительных санкций ЕС против России из-за ситуации в Украине. Семь стран ЕС поддержали это предложение.