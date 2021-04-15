Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глава Єврокомісії зіткнулась зі звинуваченнями в Брюсселі після відмови Зеленському 

Посол у Німеччині: Україні доведеться подумати про ядерний статус, якщо її не приймуть в НАТО

Меркель і Байден: Росія повинна знизити концентрацію військ біля України 

ЄС спростовує пропаганду РФ про "маріонетку Україну" і поставки зброї зі США






Президент Фінляндії поговорив з Зеленським після розмови з Путіним

Четвер, 15 квітня 2021, 13:38

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив з українським колегою Володимиром Зеленським напруженість на українсько-російському кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Зокрема, глави держав обговорили можливості зняття напруженості в Криму і на російсько-українському кордоні.

Нііністьо запевнив Зеленського, що Фінляндія підтримує суверенітет і територіальну недоторканність України.

У вівторок глава Фінляндії обговорив новий виток напруженості у конфлікті РФ і України з російським президентом Владіміром Путіним.

Він висловив свою серйозну стурбованість загостренням ситуації, пов'язаним з пересуванням військ. Він також висловив свою думку про необхідність переговорів і прийняття заходів щодо зниження напруги.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним 13 квітня закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.

Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Зеленський
powered by lun.ua