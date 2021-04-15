Комітети Європарламенту затвердили угоду про двосторонні відносини між ЄС та Британією

Комітети із закордонних справ і торгівлі Європейського парламенту проголосував за угоду, що встановлює правила майбутніх відносин між ЄС і Великою Британією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті парламенту.

За угоду проголосували 108 депутатів, один був проти і чотири утрималися.

Остаточне затвердження документа, а також прийняття окремої резолюції відбудеться на одному з наступних пленарних засідань Європарламенту.

13 квітня парламентська конференція президентів вирішила не призначати дату пленарного засідання, щоб підкреслити, що британській стороні необхідно повністю виконати Угоду про вихід, перш ніж це зробити.

Нагадаємо, у березні Євросоюз почав юридичну процедуру проти Британії через те, що Лондон в односторонньому порядку змінив торгові вимоги щодо Північної Ірландії. У Брюсселі назвали це порушенням угоди про Brexit.

Йдеться про продовження перехідного періоду до початку перевірок товарів, які ввозяться до Північної Ірландії, щоб спростити їхній рух.

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