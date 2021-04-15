Комитеты Европарламента утвердили соглашение о двусторонних отношениях ЕС и Британии

Комитеты по иностранным делам и торговле Европейского парламента проголосовали за соглашение, устанавливающее правила будущих отношений между ЕС и Великобританией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте парламента.

За соглашение проголосовали 108 депутатов, один был против и четыре воздержались.

Окончательное утверждение документа, а также принятие отдельной резолюции состоится на одном следующих пленарных заседаний Европарламента.

13 апреля парламентская конференция президентов решила не назначать дату пленарного заседания, чтобы подчеркнуть, что британской стороне необходимо полностью выполнить Соглашение о выходе, прежде чем это сделать.

Напомним, в марте Евросоюз начал юридическую процедуру против Британии из-за того, что Лондон в одностороннем порядке изменил торговые требования по Северной Ирландии. В Брюсселе назвали это нарушением соглашения о Brexit.

Речь идет о продлении переходного периода до начала проверок товаров, ввозимых в Северную Ирландию, чтобы упростить их движение.

Читайте также: Метастазы Brexit: куда заведут Северную Ирландию новые массовые протесты