В Кракове спасателей вызвали на помощь животному, которое оказалось круассаном

В Кракове жильцы многоквартирного дома вызвали службу спасения животных, чтобы снять с дерева "неизвестного зверя", который в итоге оказался круассаном.

Как сообщает "Европейская правда", об истории написали на странице Краковской службы спасения животных.

Как сообщается, им позвонила женщина и сказала, что на дереве уже два-три дня сидит кто-то неизвестный, и люди опасаются открывать окна, чтобы это животное не попала внутрь квартиры.

Женщина не смогла четко сказать, на что похожа животное, сначала назвав "лагуну", а затем уточнив, что имеет в виду игуану. Спасатели усомнились, что это может быть эта рептилия, потому что она не выжила бы такое время при нынешней температуре воздуха, и переспрашивали заявителя, может ли это быть хищная птица.

На месте выяснилось, что "неизвестный зверь" - засохший круассан, который наверняка кто-то выбросил из окна соседнего дома и он застрял между ветвями сиреневого куста.

"Это не первоапрельская шутка - мы действительно получили такую ​​заявку. Но учтите, всегда лучше сообщить, если вас что-то беспокоит. Лучше проверить и приятно разочароваться, даже посмеяться, чем не реагировать и довести до трагедии", - завершает историю спасатель.

Между тем кто-то из подписчиков уже прислал в ответ на историю картинку, в которой дорисовал круассану морду и лапки, "превратив" его в животное.