Рада ухвалила закон, що наближає українську енергосистему до європейської

На позачерговому засіданні 15 квітня Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт, яким оператор "Укренерго" може отримати необхідну для інтеграції України до євроенергомережі сертифікацію, а також забороняється імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.

Як пише "Економічна правда", про це повідомили пресслужба "Укренерго" та голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

Документ підтримали 296 депутатів.

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Відтак, "Укренерго" отримала змогу подати до НКРЕКП документи для сертифікації як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator). Вона є обов’язковою передумовою інтеграції об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E.

У компанії зауважили, що до другого читання в законопроєкті №3364-1 (д) створили можливості впровадження спільних аукціонів на розподілення пропускної спроможності міждержавних перетинів. Це значно спростить експорт/імпорт електроенергії до/з Європи, пояснили в "Укренерго", та створить конкурентні умови між виробниками та імпортерами електроенергії. Як наслідок – утворення справедливої ринкової ціни на неї.

Крім того, цей закон вводить обмеження/заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусі, зауважив голова профільного комітету Андрій Герус. Як він пояснив, це пов’язано з закінченням опалювального сезону та зростанням запасів вугілля на складах ТЕС.

Також закон вводить обов'язок генеруючих компаній, які знаходяться у комунальній власності, продавати електроенергію виключно через конкурентні аукціони.