Найвищий суд скасував суперечливу верхню межу орендної плати за житло у Берліні

У Німеччині найвищий суд скасував рішення про верхню межу на орендну плату за житло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Нове законодавство набуло чинності у 2020 році і мало "заморозити" квартплату за близько 1,5 млн квартир у Берліні в такому розмірі, як на червень 2019 року, на наступні 5 років.

Власники квартир вирішили оскаржувати рішення в судах, не бажаючи знижувати ціни і втрачати іноді сотні євро.

15 квітня Федеральний конституційний суд постановив, що влада Берліну перевищила свої повноваження, ухвалюючи закон.

У рішенні суд вказав на те, що інші федеральні закони вже спробували встановити чесний баланс між інтересами орендодавців і орендарів.

Рішення суду означає, що ціни за житло знову можуть вирости до попереднього рівня, а орендодавці можуть вимагати від орендарів доплатити за ті місяці, коли у зв’язку з новим законом вони почали платити менше.

Деякі фірми, що здають квартири під оренду, вже заявили, що не збираються вимагати доплати втрачених коштів, щоб не доводити до нового загострення.

Після рішення суду на вулиці Берліна вийшли з протестом кілька тисяч людей, критикуючи вердикт та закликаючи до встановлення верхньої межі орендної плати на федеральному рівні. Кількасот людей не розходилися до пізнього вечора, повідомляли про окремі дрібні сутички з поліцією.

Висока квартплата з одного боку та нестача пропозиції з іншого є проблемою для багатьох берлінців, які не мають власної квартири. Ще у квітні 2019 року у Берліні пройшли багатотисячні протести з вимогою до влади втрутитися у ситуацію.

Рішення суду очікували як важливого прецеденту, тому що заклики до обмеження на квартплату лунали і в інших федеральних землях. У Баварії ініціатори кампанії тепер заявили, що будуть просувати такі зміни на загальнонімецькому рівні.

Міністр економіки Петер Альтмаєр привітав рішення суду.

"Усі ми хочемо, щоб житло було доступним. Але встановлення межі на плату - не вихід", - прокоментував він.

Мер Берліна Міхаель Мюллер після програшу у суді заявив, що вочевидь питанням має зайнятися федеральний уряд, якщо федеральні землі не можуть самі його вирішувати.