Верховный суд отменил спорную верхнюю границу арендной платы за жилье в Берлине

В Германии Верховный суд отменил решение о верхней границе на арендную плату за жилье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Новое законодательство вступило в силу в 2020 году и должно было "заморозить" квартплату за около 1,5 млн квартир в Берлине в таком размере, как на июнь 2019 года, на следующие пять лет.

Владельцы квартир решили обжаловать решение в судах, не желая снижать цены и терять порой сотни евро.

15 апреля Федеральный конституционный суд постановил, что власти Берлина превысили свои полномочия, принимая закон.

В решении суд указал на то, что другие федеральные законы уже попытались установить честный баланс между интересами арендодателей и арендаторов.

Решение суда означает, что цены за жилье снова могут вырасти до прежнего уровня, а арендодатели могут требовать от арендаторов доплатить за те месяцы, когда в связи с новым законом они начали платить меньше.

Некоторые фирмы, сдающие квартиры в аренду, уже заявили, что не собираются требовать доплаты потерянных средств, чтобы не доводить до нового обострения.

После решения суда на улице Берлина вышли с протестом несколько тысяч человек, критикуя вердикт и призывая к установлению верхнего предела арендной платы на федеральном уровне. Несколько людей не расходились до позднего вечера, сообщали об отдельных мелких стычках с полицией.

Высокая квартплата с одной стороны и недостаток предложения с другой представляют проблему для многих берлинцев, не имеющих собственного жилья. Еще в апреле 2019 года в Берлине прошли многотысячные протесты с требованием к властям вмешаться в ситуацию.

Решения суда ожидали как важного прецедента, так как призывы к ограничению на квартплату звучали и в других федеральных землях. В Баварии инициаторы кампании теперь заявили, что будут продвигать такие изменения на общегерманском уровне.

Министр экономики Петер Альтмайер приветствовал решение суда.

"Все мы хотим, чтобы жилье было доступным. Но установление предела на плату - не выход", - прокомментировал он.

Мэр Берлина Михаэль Мюллер после проигрыша в суде заявил, что очевидно вопросом должно заняться федеральное правительство, если федеральные земли не могут сами его решать.