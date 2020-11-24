У Берліні встановили верхню межу орендної плати за житло

У Берліні з 23 листопада набуло чинності нове законодавство, що встановило верхню межу орендної плати за житло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle та Berliner Zeitung.

Перший етап запуску нових правил почався ще у лютому і передбачав заборону підвищувати орендну плату у наступні 5 років. Тепер набули чинності і ліміти щодо максимального розміру квартплати.

Зниження орендної плати здебільшого торкнеться контрактів, що були укладені протягом останніх 5-6 років - саме тоді "підскочила" вартість оренди, подекуди і на 30%. Водночас ліміт не застосовуватимуть до нових будинків, зданих в експлуатацію після 2014 року.

Як пояснює Berliner Zeitung, верхня межа орендної плати за квадратний метр житла буде становити від 3.92 до 9.80 євро - залежно від низки факторів.

Якщо йдеться про невеликі будинки, де не більше двох квартир - за це передбачене подорожчання оренди квадратного метра на 10 євроцентів; за розташування у "хорошому" районі - ще на 74 центи. Квадратний метр у квартирі з сучасним обладнанням буде дорожчим на 1 євро, та ще на 1 євро - за свіжий ремонт.

За даними Асоціації орендарів Берліну, в орендованому житлі проживає близько 85% усіх мешканців столиці, а нові правила вплинуть на квартплату у близько 365 тисячах квартир. За оцінками консультаційної компанії F+B, це може бути і понад півмільйона квартир. Плата за типову квартиру площею 60 квадратних метрів складає близько 850 євро, що становить приблизно третину середнього доходу домогосподарства.

Висока квартплата з одного боку та нестача пропозиції з іншого є проблемою для багатьох берлінців, які не мають власної квартири. У квітні 2019 року у Берліні пройшли багатотисячні протести з вимогою до влади втрутитися у ситуацію.

В Асоціації орендарів Берліну зазначають, що запровадження лімітів буде значною підтримкою для мешканців міста на тлі кризи, зумовленої епідемією коронавірусу.

Орендодавці невдоволені та ще сподіваються на рішення Конституційного суду на свою користь. За розрахунками F+B, після того, як нові ліміти набудуть чинності, вони щомісяця втрачатимуть приблизно 40 євро з кожної квартири.

Орендодавцям, які вимагають з квартирантів суму на понад 20% вищу за встановлений ліміт, загрожують штрафи. Водночас дослідження однієї з платформ захисту прав споживачів показало, що три чверті їхніх клієнтів, чиє житло підпадає під нововведення, ще нічого не чули від своїх орендодавців про зниження плати.