Свіжі опитування у Німеччині показують серйозну підтримку прем'єра Баварії на пост канцлера

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер серйозно випереджає свого опонента, прем’єра Північного Рейну-Вестфалії Арміна Лашета, в опитуваннях громадської думки щодо потенційного наступництва Ангели Меркель на посаді канцлера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У правлячому блоці ХДС/ХСС в Німеччині триває боротьба за кандидатство у канцлери на виборах у вересні. Ангела Меркель, як відомо, не планує висувати свою кандидатуру, щоб очолити уряд уп’яте.

Читайте також Більшість німців підтримують рішення прем’єра Баварії балотуватись на посаду канцлера

Лашет є лідером Християнсько-демократичного союзу Ангели Меркель і згуртував керівництво партії на підтримку своєї кандидатуру. Однак Зьодер, лідер невеликої сестринської партії ХДС в Баварії Християнсько-соціального союзу, заявляє, що при виборі кандидатури слід опиратись на думку людей, а не тільки партійних чиновників.

Одне з останніх опитувань, проведене на цьому тижні dimap для ARD, показало, що 44% німців та 72% виборців ХДС/ХСС віддають перевагу Зьодеру перед Лашетом. Лише 15% німців та 17% виборців блоку віддали перевагу Лашету.

Опитування провели серед 1174, похибка - два-три відсоткові пункти.

Опитування INSA, проведене на цьому тижні для газети Bild і опубліковане в п'ятницю, показало, що Лашета як кандидата блоку підтримали 27% респондентів, Зьодера - 38%.

Опитування INSA мало похибку 3,1 процентних пункта.

Лашет відкинув важливість опитувань, зазначивши, що до виборів ще кілька місяців, і що в минулому він долав низькі рейтинги під час регіональних виборів.

Читайте також: Провал партії Меркель: що показала "генеральна репетиція" виборів до Бундестагу