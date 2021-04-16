Свежие опросы в Германии показывают серьезную поддержку премьера Баварии на пост канцлера

Премьер-министр Баварии Маркус Зьодер серьезно опережает своего оппонента, премьера Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета, в опросах общественного мнения относительно потенциального преемника Ангелы Меркель на посту канцлера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В правящем блоке ХДС/ХСС в Германии продолжается борьба за выдвижение кандидатом на пост федерального канцлера на выборах в сентябре. Ангела Меркель, как известно, не планирует выдвигать свою кандидатуру, чтобы возглавить правительство в пятый раз.

Лашет является лидером Христианско-демократического союза Ангелы Меркель и сплотил руководство партии в поддержку своей кандидатуру. Однако Зьодер, лидер сестринской партии ХДС в Баварии, Христианско-социального союза, заявляет, что при выборе кандидатуры следует опираться на мнение людей, а не только партийных чиновников.

Один из последних опросов, проведенных на этой неделе dimap для ARD, показал, что 44% немцев и 72% избирателей ХДС/ХСС отдают предпочтение Зьодеру перед Лашетом. Только 15% немцев и 17% избирателей блока предпочли Лашета.

Опрос провели среди 1174 респондентов, погрешность - 2-3%.

Опрос INSA, проведенный на этой неделе для газеты Bild и опубликованный в пятницу, показал, что Лашета в качестве кандидата от блока поддержали 27% респондентов, Зьодера - 38%.

Опрос INSA имел погрешность 3,1%.

Лашет не согласился с важностью опросов, отметив, что до выборов еще несколько месяцев, и в прошлом он преодолевал низкие рейтинги во время региональных выборов.

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