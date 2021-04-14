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Більшість німців підтримують рішення прем’єра Баварії балотуватись на посаду канцлера

Середа, 14 квітня 2021, 14:09

Більшість німців підтримують рішення Маркуса Зьодера, лідера партії-баварського партнера "Християнських демократів" Ангели Меркель, запропонувати свою кандидатуру від ХДС-ХСС на посаду канцлера на наступних федеральних виборах. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це свідчать результати репрезентативного опитування, проведеного дослідницьким інститутом Civey на замовлення видання Augsburger Allgemeine.

Нагадаємо, "Християнсько-деморатичний союз" та їхній баварський партнер "Християнсько-соціальний союз" ще не визначилися, хто саме буде їхнім кандидатом на посаду федерального канцлера. 

На цю роль претендують і Армін Лашет, який замінив Ангелу Меркель на чолі ХДС, і Маркус Зьодер - лідер ХСС і прем’єр Баварії. Останній, на додачу, є одним з найпопулярніших політиків в країні. Проте традиційно кандидатом ХДС-ХСС стає лідер "Християнських демократів".

За даними соцопитування, 58% респондентів вважають готовність Зьодера стати кандидатом від блоку правильним рішенням, ще 30%  неправильним, 12% - не визначилися. 

При цьому, серед прихильників ХДС-ХСС рішення Зьодера підтримують 86%. 

Нагадаємо, у понеділок президія Християнсько-демократичного союзу підтримала кандидатуру свого лідера Арміна Лашета. Після цього президія Християнсько-соціального союзу проголосувала за кандидатуру Зьодера.

Тепер продовжаться переговори між обома партіями, у яких в парламенті єдина фракція.

Зьодер вважає, що рішення може бути прийнято цього тижня. Він згадав про опитування, в яких у нього велика перевага над Лашетом. "Ви не можете відокремитися від більшості населення. Люди грають центральну роль", - сказав він.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже давно заявила, що більше не намагатиметься переобратися на посаду. 

Нагадаємо, федеральні вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року. 

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