Українського правозахисника видворили з Білорусі та змушували до показів проти дружини

Українського правозахисника Володимира Яворського видворили з Білорусі, а перед тим змушували давати покази проти дружини.

Як пише "Європейська правда", про це Яворський повідомив у своєму Facebook.

За його словами, у понеділок 12 квітня у їхню квартиру в Мінську прийшли з повторним обшуком. Він тривав три години, були вилучені старі документи і телефони. За словами Яворського, силовики шукали "те, чого насправді у нас не було, тому знайти це було неможливо". Він пояснює, що не може розкривати деталі, тому що проходить свідком у кримінальній справі і підписував документ про нерозголошення таємниці слідства.

Після цього Яворського попросили поїхати з правоохоронцями. Правозахисник пише, що допит тривав кілька годин і супроводжувався психологічним та фізичним насильством.

"Запитували про мою діяльність, а також діяльність моєї дружини, Тетяни Гацури-Яворської, яку визнали підозрюваною і затримали тиждень тому, після першого обшуку. Звісно, про право не давати свідчень проти себе або родичів ніхто не згадував і чути не хотів, і про адвоката ніхто не згадував.

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В кінці допиту мене повідомили, що у мене є 48 годин, щоб виїхати з країни разом з дітьми з міркувань нашої безпеки. При цьому мене погрожували затримати за кримінальною справою, а дітей помістити у спеціальні заклади. Також мене попередили, що мені заборонено в’їзд в країну протягом 10 років. Ніяких документів про це звісно надано не було, але звучало цілком переконливо", - пише Яворський.

Він повідомляє, що у середу 14 квітня вилетів з Мінська до Львова разом із сином, а троє старших дітей залишилися у Мінську.

Згодом увечері 15 квітня Тетяну Гацуру-Яворську випустили з СІЗО без висування звинувачень, але залишили у статусі підозрюваної.

Тетяна є керівницею громадського об’єднання "Звено". Як уточнює правозахисний центр "Зміна", разом з нею затримали також активісток Юлію Семенченко і Наталію Треніну.

Усі вони були серед організаторів фотовиставки "Машина дихає, а я – ні", присвяченої білоруським медикам, які борються з пандемією коронавірусу та політизацією системи охорони здоров'я. Експозицію відкрили 30 березня, однак уже наступного дня санітарні служби та рятувальники нібито виявили порушення. Організатори перенесли виставку в онлайн, а після затримань узагалі закрили її.

"На мою думку, Україна повинна реагувати на подібні дії. Це не просто моя особиста справа. Це не тільки питання про масові переслідування правозахисників у Білорусі за цілком повсякденну правозахисну роботу. Мене весь час дивує, коли Україна ображається на те, що інші країни лише "стурбовані" проблемами нашої країни, але при цьому майже не реагує на ситуацію "у себе під носом", у Білорусі, де вже близько 350 політв’язнів, і ця кількість зростає з кожним днем", - наголошує Яворський.

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